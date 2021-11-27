Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/ua/n163649-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-karta.html

Ракурс

Штормове попередження в Україні оголосили синоптики на суботу, 27 листопада.

Сильний вітер прогнозують в усіх областях країни. Пориви вітру в країні сягатимуть 15−20 м/с, а на високогір’ї Карпат прогнозується до 25−30 м/с. Рятувальники попереджають про 1 рівень небезпечності, жовтий. Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Про негоду повідомляє Gismeteo.

У ДСНС зазначили, що під час сильного вітру необхідно щільно закрити в оселях вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та будівель. При сильних поривах вітру треба сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Не варто стояти поблизу високих дерев та паркувати поруч з ними автомобілі.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні у суботу, 27 листопада, буде відносно теплою. Проте водночас очікувалися помірні дощі.