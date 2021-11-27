Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: aif.ru

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Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики на субботу, 27 ноября.

Сильный ветер прогнозируют во всех областях страны. Порывы ветра в стране будут достигать 15−20 м/с, а на высокогорье Карпат прогнозируется до 25−30 м/с. Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтом. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений. О непогоде сообщает Gismeteo.

В ГСЧС отметили, что во время сильного ветра необходимо плотно закрыть в домах окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и зданий. При сильных порывах ветра надо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Не стоит стоять вблизи высоких деревьев и парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине в субботу, 27 ноября, будет относительно теплой. Однако ожидались умеренные дожди.