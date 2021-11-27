Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. Фото: Mike Segar/Reuters

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Чрезвычайное положение в штате Нью-Йорк объявили из-за вспышки коронавируса.

Такое решение приняли из-за того, что ковид распространяется «со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года». Также возросло количество COVID-госпитализаций до 300 в день. Об этом говорится в официальном указе, который опубликован на сайте губернатора.

Указ предусматривает, что Департамент здравоохранения штата сможет ограничивать предоставление несерьезных и несрочных процедур в больницах, чтобы обеспечить достаточное количество мест накануне возможного роста случаев заболевания ковидом зимой.

Постановление начнет действовать с пятницы, 3 декабря. Благодаря указу штат сможет быстрее закупать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщила, что в целом число случаев заражения COVID-19 в США за прошлую неделю выросло на 16% — примерно до 92 тыс. больных на сутки.

С начала пандемии ковида в США выявили более 48,1 млн случаев заражения, 776 тыс. 349 человека скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Напомним, 8 ноября США В страну могут попасть путешественники из более чем 30 стран, включая Великобританию и государства ЕС. Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и длился целых 20 месяцев. Иностранцы должны при вылете в США предъявить доказательство о полной вакцинации перед полетом.

Источник: CNN