Экс-судье Чаусу продлили меру пресечения. Фото: zaborona.com

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Ракурс

Николай Чаус, бывший судья Днепровского районного суда Киева, будет находиться под домашним арестом.

Вчера, 26 ноября, в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу, в рамках которого Чауса подозревают в получении 150 тыс. долл. взятки. Коллегия судей отказала адвокатам подозреваемого в изменении меры пресечения. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

Отмечается, что Чаусу продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года. Дело начнут рассматривать по существу 30 ноября.

Как известно, судью Чауса уличили во взяточничестве 9 августа 2016 года — служитель Фемиды получил 150 тыс. долл. взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус сбежал из Украины и был объявлен в розыск. В 2017 году Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

Обнаружили скандального судью в Молдове, а уже 5 апреля 2021 года министр внутренних дел этой страны Павел Войку заявил о похищении Чауса. Украина заверила, что к похищению экс-судьи не причастна.

Уже 30 июля Чаус нашелся в селе Мазуровка Винницкой области. СБУ доставила бывшего служителя Фемиды в Киев, а детективы НАБУ 3 августа задержали Чауса в больнице «Феофания».

Напомним, 26 ноября экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете. Подозреваемый находится под усиленной охраной и круглосуточной защитой Службы безопасности Украины.