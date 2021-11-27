Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n163646-bolee-14-tys-bolnyh-i-568-umershih-covid-statistika-v-ukraine-za-sutki.html

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о снижении заболеваемости, но смертность все же остается достаточно высокой.

26 ноября в Украине зафиксировали 14 тыс. 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1 тыс. 296 детей и 212 медиков. В больницы попали 3 тыс. 305 человек, жертвами болезни стали 568 украинцев. Преодолели ковид вчера 22 тыс. 946 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Медики отметили, что за все время пандемии в Украине заболели 3 млн 414 тыс. 540 украинцев, но выздоровели уже 2 млн 899 тыс. 967 человек. Умерли от коронавируса 84 тыс. 717 больных.

Вакцинировались вчера от ковида 279 тыс. 776 граждан. В целом от начала вакцинальной кампании прививки получили 13 млн 246 тыс. 110 человек, а полностью вакцинировались 10 млн 808 тыс. 676 украинцев.

Напомним, коронавирус в Украине 25 ноября обнаружили у 15 тыс. 936 граждан. В больницы попали 3 тыс. 208 инфицированных. Умерли от болезни 608 украинцев. Больше всего больных тогда обнаружили в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях.