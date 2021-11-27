Василий Бурба пообещал подать в суд на Зеленского. Фото: УП

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Василий Бурба, экс-руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, будет судиться с президентом Владимиром Зеленским.

Бывший разведчик планирует подать иск из-за заявления Зеленского о разглашении секретной информации. Выступление Зеленского во время пресс-марафона Бурба считает очень эмоциональным. Игнорировать слова президента о так называемой торговле документами или материалами за вознаграждение он не собирается. Об этом бывший руководитель ГУР заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», которая транслировалась в YouTube.

Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не во мне, не в том, торгует ли Бурба документами, информацией — это вопрос доверия наших партнеров, — заявил он.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал дело «вагнеровцев» и участие в нем бывшего главы управления разведки Василия Бурбы. Глава государства заявил, что Бурба управлял транспортом во время разгона Майдана и хотел похитить формулу вакцины от коронавируса.

Зеленский признал, что не доверял Василию Бурбе и при планировании операции по посадке самолета с «вагнеровцами». Вину за провал операции по задержанию боевиков он возложил на Бурбу.

Ранее Василий Бурба заявлял, что команду перенести операцию захвата «вагнеровцев» в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.