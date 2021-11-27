Василь Бурба пообіцяв подати в суд на Зеленського. Фото: УП

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Василь Бурба, екс-керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, судитиметься з президентом Володимиром Зеленським.

Колишній розвідник планує подати позов через заяву Зеленського про розголошення секретної інформації. Виступ Зеленського під час прес-марафону Бурба вважає дуже емоційним. Ігнорувати слова президента про так звану торгівлю документами чи матеріалами за винагороду він не збирається. Про це колишній керівник ГУР заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», яка транслювалася в YouTube.

Тому я змушений із завтрашнього дня звернутися до суду, і нехай суд поставить крапку в цьому питанні. Це питання не в мені, не в тому, чи торгує Бурба документами, інформацією — це питання довіри наших партнерів, — заявив він.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону прокоментував справу «вагнерівців» та участь в ній колишнього очільника управління розвідки Василя Бурби. Глава держави заявив, що Бурба керував транспортом під час розгону Майдану та хотів викрасти формулу вакцини від коронавірусу.

Зеленський визнав, що не довіряв Василю Бурбі та при плануванні операції з посадки літака з «вагнерівцями». Провину за провал операції із затримання бойовиків він поклав на Бурбу.

Раніше Василь Бурба заявляв, що команду перенести операцію захоплення «вагнерівців» у липні 2020 року дав президент України, про що йому повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.