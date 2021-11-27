Джо Байден прокоментував заяву Зеленського про переворот в Україні. Фото: EPA/Vostock-photo

https://racurs.ua/ua/n163644-bayden-prokomentuvav-zayavu-zelenskogo-pro-perevorot-v-ukrayini.html

Ракурс

Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про переворот в Україні.

Американський лідер висловив хвилювання з приводу слів Зеленського. Про це Байден заявив 26 листопада під час розмови з журналістами, повідомляє Voice of America.

Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їх здатність керувати своєю державою, — заявив він.

Байден також додав, що він «скоріше за все» проведе телефонні розмови із Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним через нарощування російських військ біля кордонів України. Також заявив, що дуже занепокоєний цією ситуацією.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Глава держави наголосив, що в це хочуть втягнути бізнесмена Ріната Ахметова.

Сам бізнесмен заявив, що звинувачення Зеленського про так званий держпереворот вважає брехнею. Ахметов обурений, що глава держави поширив цю інформацію.

Пізніше американські ЗМІ зазначили, що згадану Зеленським спробу держперевороту готували посадовець ФСБ Росії та три колишні українські силовики, які перебувають в окупованому Криму.

Джерело: Voice of America