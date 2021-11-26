Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n163634-ahmetov-vidreaguvav-na-zayavu-zelenskogo-pro-vtyaguvannya-u-derjperevorot.html

Ракурс

Бізнесмен Рінат Ахметов заперечив інформацію, оприлюднену президентом Володимиром Зеленським, про свою причетність до підготовки державного перевороту.

Закиди Зеленського про так званий держпереворот Ахметов вважає брехнею. Він обурений, що глава держави поширив цю інформацію. Звинувачення президента бізнесмен сприйняв як особисту образу. Про це йдеться в заяві Ахметова, яку опублікувала компанія System Capital Management.

Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент, — заявив Ахметов.

Він також наголосив, що його позиція передбачає незалежну, демократичну та цілісна Україна з Кримом та Донбасом. Бізнесмен додав, що є найбільшим інвестором, платником податків і роботодавцем України. Зазначив, що «захищатиме вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова». Також пообіцяв зробити все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 листопада під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Глава держави наголосив, що бізнесмена Ріната Ахметова хочуть втягнути у державний переворот. Зеленський запросив Ахметова на Банкову «послухати цю інформацію».