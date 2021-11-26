Ахметов опроверг заявление Зеленского о втягивании в госпереворот. Фото: ria.ru

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Ракурс

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг информацию, обнародованную президентом Владимиром Зеленским, о своей причастности к подготовке государственного переворота.

Заявления Зеленского о так называемом госперевороте Ахметов считает ложью. Он возмущен, что глава государства распространил эту информацию. Обвинения президента бизнесмен воспринял как личное оскорбление. Об этом говорится в заявлении Ахметова, которое опубликовала компания System Capital Management.

Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент, — заявил Ахметов.

Он также отметил, что его позиция предусматривает независимую, демократическую и целостную Украину с Крымом и Донбассом. Бизнесмен добавил, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем Украины. Отметил, что «будет защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова». Также пообещал сделать все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. Глава государства подчеркнул, что бизнесмена Рината Ахметова хотят втянуть в государственный переворот. Зеленский пригласил Ахметова на Банковую «послушать эту информацию».