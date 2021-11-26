Ракурсhttps://racurs.ua/
Ангела Меркель, фото: «Российская газета»
Меркель залишить посаду під панк-рок — деталіhttps://racurs.ua/ua/n163633-merkel-zalyshyt-posadu-pid-pank-rok-detali.htmlРакурс
Ангела Меркель вже визначилася з переліком композицій, які лунатимуть під час церемонії її проводів з посади глави уряду Німеччини, котра відбудеться 2 грудня у внутрішньому дворі міністерства оборони ФРН у Берліні.
Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на інформовані джерела.
Згідно з традицією, яка існує в Німеччині, політик, який покидає свій пост, може замовити оркестру Бундесверу, які композиції звучатимуть на церемонії.
Зазначається, що у випадку Меркель лунатимуть три пісні:
- екуменічний німецький гімн «Великий Бог, славимо Тебе», написаний у 1771 році;
- пісня німецької співачки 50-х років XX ст. Гільдегард Кнеф Für Mich Solls Rote Rosen Regnen («Для мене має падати дощ із червоних троянд»);
- хіт 1974 року у прорадянській Східні Німеччині (НДР) виконавиці у стилі панк-рок Ніни Гаґен Du hast den Farbfilm vergessen («Ти забудеш цей кольоровий фільм»).
Через епідемію коронавірусу церемонія пройде в меншому форматі, ніж зазвичай — гостей буде лише близько 200. Запрошуються всі 52 федеральних міністри часів правління Меркель та інші соратники.
Джерело: Bild
Читайте також
.
Оновлений протокол лікування COVID-19 — не ведіться на фуфломіцини
Не вакцинацією єдиною: що не так з українським COVID-сертифікатом про одужання
Справа порнографа: обвинувальний вирок за… секс із власною дружиною
Верховний суд виправдав учасника АТО, засудженого за те, що під час бойового завдання втратив… китайського ножа
Загрузка...