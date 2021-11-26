Ангела Меркель, фото: «Российская газета»

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Ангела Меркель вже визначилася з переліком композицій, які лунатимуть під час церемонії її проводів з посади глави уряду Німеччини, котра відбудеться 2 грудня у внутрішньому дворі міністерства оборони ФРН у Берліні.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на інформовані джерела.

Згідно з традицією, яка існує в Німеччині, політик, який покидає свій пост, може замовити оркестру Бундесверу, які композиції звучатимуть на церемонії.

Зазначається, що у випадку Меркель лунатимуть три пісні:

екуменічний німецький гімн «Великий Бог, славимо Тебе», написаний у 1771 році;

пісня німецької співачки 50-х років XX ст. Гільдегард Кнеф Für Mich Solls Rote Rosen Regnen («Для мене має падати дощ із червоних троянд»);

хіт 1974 року у прорадянській Східні Німеччині (НДР) виконавиці у стилі панк-рок Ніни Гаґен Du hast den Farbfilm vergessen («Ти забудеш цей кольоровий фільм»).

Через епідемію коронавірусу церемонія пройде в меншому форматі, ніж зазвичай — гостей буде лише близько 200. Запрошуються всі 52 федеральних міністри часів правління Меркель та інші соратники.

Джерело: Bild