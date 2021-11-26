Ангела Меркель, фото: «Российская газета»

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Ангела Меркель уже определилась с перечнем композиций, которые будут звучать во время церемонии ее проводов с должности главы правительства Германии, которая состоится 2 декабря во внутреннем дворе министерства обороны ФРГ в Берлине.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информированные источники.

Согласно существующей в Германии традиции, политик, покидающий свой пост, может заказать оркестру Бундесвера, какие композиции будут звучать на церемонии.

Отмечается, что в случае Меркель будут звучать три песни:

экуменический немецкий гимн «Великий Бог, славим Тебя», написанный в 1771 году;

песня немецкой певицы 50-х годов XX ст. Гильдегард Кнеф Für Mich Solls Rote Rosen Regnen («Для меня должен падать дождь из красных роз»);

хит 1974 года в просоветской Восточной Германии (ГДР) исполнительницы в стиле панк-рок Нины Гаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забудешь этот цветной фильм»).

Из-за эпидемии коронавируса церемония пройдет в меньшем формате, чем обычно — гостей будет всего около 200. Приглашаются все 52 федеральных министра времен правления Меркель и другие соратники.

Джерело: Bild