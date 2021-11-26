Ракурсhttps://racurs.ua/
Ангела Меркель, фото: «Российская газета»
Меркель покинет должность под панк-рок — деталиhttps://racurs.ua/n163633-merkel-pokinet-doljnost-pod-pank-rok-detali.htmlРакурс
Ангела Меркель уже определилась с перечнем композиций, которые будут звучать во время церемонии ее проводов с должности главы правительства Германии, которая состоится 2 декабря во внутреннем дворе министерства обороны ФРГ в Берлине.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информированные источники.
Согласно существующей в Германии традиции, политик, покидающий свой пост, может заказать оркестру Бундесвера, какие композиции будут звучать на церемонии.
Отмечается, что в случае Меркель будут звучать три песни:
- экуменический немецкий гимн «Великий Бог, славим Тебя», написанный в 1771 году;
- песня немецкой певицы 50-х годов XX ст. Гильдегард Кнеф Für Mich Solls Rote Rosen Regnen («Для меня должен падать дождь из красных роз»);
- хит 1974 года в просоветской Восточной Германии (ГДР) исполнительницы в стиле панк-рок Нины Гаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забудешь этот цветной фильм»).
Из-за эпидемии коронавируса церемония пройдет в меньшем формате, чем обычно — гостей будет всего около 200. Приглашаются все 52 федеральных министра времен правления Меркель и другие соратники.
Джерело: Bild
Читайте также
.
Обновленный протокол лечения COVID-19 — не ведитесь на фуфломицины
Не вакцинацией единой: что не так с украинским COVID-сертификатом о выздоровлении
Дело порнографа: обвинительный приговор за… секс с собственной женой
Верховный суд оправдал участника АТО, осужденного за то, что в ходе боевого задания потерял… китайский нож
Загрузка...