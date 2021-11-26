Почему виртуальные NFT-токены стали популярны

https://racurs.ua/n163561-pochemu-virtualnye-nft-tokeny-stali-populyarny.html

Ракурс

Невзаимозаменяемые токены (NFT) — одна из самых обсуждаемых тем сегодня в криптопространстве. Один убеждены, что это революционная технология и следующая форма монетизации контента, другие — что это пузырь, который скоро лопнет. Истина, как всегда, где-то посередине. Разберемся, почему NFT стали популярны и какие факторы за этим стоят.

Что такое NFT

NFT расшифровывается как невзаимозаменяемый токен. В то время как один биткоин можно заменить другим, и для пользователя не будет никакой разницы, то каждый NFT уникален на уровне кода. Кроме того, каждый невзаимозаменяемый токен несет в себе какую-либо индивидуальную ценность. Любая попытка дублировать NFT будет отклоняться блокчейном.

Как NFT стали такими популярными

Первые зачатки NFT появились еще в 2013—2014 годах, когда люди захотели использовать блокчейн не только для работы с биткоином. Появление Ethereum в 2015 привело к переносу многих биткоин-ориентированных проектов на виртуальную машину Ethereum, с использованием возможностей смарт-контрактов. В 2017 появились проекты Cryptopunks и CryptoKitties, которые быстро привлекли внимание средств массовой информации.

CryptoKitties — виртуальная игра на основе блокчейна, которая позволяет игрокам получать, растить и продавать виртуальных кошек. CryptoKitties стали настолько популярными из-за такой милой идеи и из-за того, что люди зарабатывали на них массу денег, что это привело к засорению блокчейна Ethereum. После этого до конца 2020 года в сфере NFT была относительная тишина.

Январь 2021 был месяцем, когда миллионы людей единогласно решили, что NFT заслуживают внимания. Почему это случилось, сложно сказать, ведь CryptoKitties существовали задолго до этого. Но высока вероятность, что пользователи увидели полезность NFT в расширении возможностей художников и других создателей контента.

Основные факторы, которые могли повлиять на рост популярности технологии:

Активный рост BTC, который почти всегда приводит к развитию всей индустрии. В условиях инфляции и снижения доходов из-за пандемии в криптосферу пришло много инвесторов, в том числе институциональных, которые увидели в биткоине хорошую возможность защитить свой капитал от обесценивания. Это одновременно открыло интерес и к альтернативным видам инвестиций на блокчейне, включая NFT. Далее это стало работать уже в обратную сторону — востребованность NFT привлекает всё больше новых инвесторов.

Появление проекта NBA Topshot, который подчеркнул перспективы NFT как средства для коллекционирования цифровых предметов. Это показалось людям идеальным инструментом для покупки и коллекционирования фото- и видеомоментов Национальной баскетбольной лиги.

Сложная монетизация цифрового контента. Традиционная модель задействует множество сторон, что приводит к лишним затратам. Такая инновация, как NFT, помогла художникам монетизировать свои работы по-новому, избавляясь от ненужных посредников.

Растущий рынок цифровых предметов коллекционирования. NFT позволили создателям точно оценивать и безопасно распространять свои работы в сети.

Развитие индустрии метавселенных и web3, с которыми NFT тесно связаны, тоже повлияло на бурный рост этой технологии.

NFT — пузырь или нет?

В некотором роде критика этой сферы оправдана, и действительно ее можно назвать пузырем на данный момент — к примеру, когда первый твит Джека Дорси продается за 3 миллиона долларов, не неся никакой практической ценности — это неправильно и напоминает голландский пузырь с тюльпанами в 1600-х годах.

Всё зависит от того, как люди воспринимают NFT. Сама технология действительно очень полезна, это своего рода цифровая «квитанция», подтверждающая подлинность объекта. Но для этого в первую очередь должен иметь значение сам объект, а не «квитанция».

Тем не менее, хотя NFT и может быть пузырем, это многообещающее направление, от которого нельзя отказываться. Необходимо, чтобы ажиотаж немного утих, тогда технология сможет продолжать спокойно развиваться и нести пользу.