Ймовірних організаторів держперевороту в Україні розкрили американські ЗМІ. Фото: president.gov.u

https://racurs.ua/ua/n163639-imena-organizatoriv-derjperevorotu-v-ukrayini-rozkryly-amerykanski-zmi.html

Ракурс

Ймовірних організаторів державного перевороту в Україні, про який 26 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, назвав американський журналіст.

Згадану Зеленським спробу держперевороту готували посадовець Федеральної служби безпеки Росії та три зрадники-офіцери з Міністерства внутрішніх справ України, які перебувають в окупованому Криму. Про це журналіст американського медіапроекту Buzzfeed News Крістофер Міллер повідомив у Twitter із посиланням на свої джерела з Офісу президента.

За інформацією журналіста, куратором путчу є офіцер ФСБ Василь Васильович Лаптєв. Вказав Міллер й імена колишніх представників МВС — Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов.

Міллер зазначає, що організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між Зеленським та бізнесменом Рінатом Ахметовим. У тексті журналіста вказується, що 1 грудня планувався протест на Банковій. Організатори планували, що мітинг переросте в масові заворушення й приведе до влади осіб, наближених до Ахметова.

При цьому Міллер пише, що в записі розмов потенційних організаторів путчу згадується Ахметова, але його участь не доведена. Зазначається, що зловмисники наголошували, що їм «треба бути готовими вийти на контакт і почати співпрацювати з Ахметовим».

Міллер наголосив, що Банкова планує передати аудіозаписи розмов американським спецслужбам і таким чином досягти «перемир'я» з Ахметовим.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Глава держави наголосив, що в це хочуть втягнути бізнесмена Ріната Ахметова.

Сам бізнесмен згодом заявив, що звинувачення Зеленського про так званий держпереворот вважає брехнею. Ахметов обурений, що глава держави поширив цю інформацію.