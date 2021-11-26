Предполагаемых организаторов госпереворота в Украине раскрыли американские СМИ. Фото: president.gov.u

https://racurs.ua/n163639-imena-organizatorov-gosperevorota-v-ukraine-raskryli-amerikanskie-smi.html

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Предполагаемых организаторов государственного переворота в Украине, о котором 26 октября заявил президент Владимир Зеленский, назвал американский журналист.

Упомянутую Зеленским попытку госпереворота готовили чиновник Федеральной службы безопасности России и три предателя-офицера из Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в оккупированном Крыму. Об этом журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер сообщил в Twitter со ссылкой на свои источники из Офиса президента.

По информации журналиста, куратором путча является офицер ФСБ Василий Васильевич Лаптев. Указал Миллер и имена бывших представителей МВД — Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Миллер отмечает, что организаторы хотели использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности борьбу между Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым. В тексте журналиста указывается, что 1 декабря планировался протест на Банковой. Организаторы планировали, что митинг перерастет в массовые беспорядки и приведет к власти лиц, приближенных к Ахметову.

При этом Миллер пишет, что в записи разговоров потенциальных организаторов путча упоминается Ахметова, но его участие не доказано. Отмечается, что злоумышленники отмечали, что им «надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым».

Миллер подчеркнул, что Банковая планирует передать аудиозаписи разговоров американским спецслужбам и таким образом достичь «перемирия» с Ахметовым.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. Глава государства подчеркнул, что в это хотят втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

Сам бизнесмен впоследствии заявил, что обвинение Зеленского о так называемом госперевороте считает ложью. Ахметов возмущен, что глава государства распространил эту информацию.