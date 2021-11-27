Джо Байден прокомментировал заявление Зеленского о перевороте в Украине. Фото: EPA/Vostock-photo

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Ракурс

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о перевороте в Украине.

Американский лидер выразил волнение по поводу слов Зеленского. Об этом Байден заявил 26 ноября во время разговора с журналистами, сообщает Voice of America.

Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством, — заявил он.

Байден также добавил, что он «скорее всего» проведет телефонные разговоры с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным из-за наращивания российских войск у границ Украины. Также заявил, что очень обеспокоен этой ситуацией.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. Глава государства подчеркнул, что в это хотят втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

Сам бизнесмен заявил, что обвинение Зеленского о так называемом госперевороте считает ложью. Ахметов возмущен, что глава государства распространил эту информацию.

Позже американские СМИ отметили, что упомянутую Зеленским попытку госпереворота готовили чиновник ФСБ России и три бывших украинских силовика, которые находятся в оккупированном Крыму.

Источник: Voice of America