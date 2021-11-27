Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n163646-ponad-14-tys-hvoryh-ta-568-pomerlyh-covid-statystyka-v-ukrayini-za-dobu.html

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про зниження захворюваності, але смертність все ж залишається досить високою.

За 26 листопада в Україні зафіксували 14 тис. 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 тис. 296 дітей та 212 медиків. До лікарень потрапили 3 тис. 305 осіб, жертвами хвороби стали 568 українців. Подолали ковід вчора 22 тис. 946 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Медики відзначили, що за весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 414 тис. 540 українців, але одужали вже 2 млн 899 тис. 967 осіб. Померли від коронавірусу 84 тис. 717 хворих.

Вакцинувалися вчора від ковіду 279 тис. 776 громадян. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 13 млн 246 тис. 110 осіб, а повністю вакцинувалися 10 млн 808 тис. 676 українців.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 25 листопада виявили в 15 тис. 936 громадян. До лікарень потрапили 3 тис. 208 інфікованих. Померли від хвороби 608 українців. Найбільше хворих тоді виявили в Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях.