Екс-судді Чаусу продовжили запобіжний захід. Фото: zaborona.com

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Ракурс

Микола Чаус, колишній суддя Дніпровського районного суду Києва, перебуватиме під домашнім арештом.

Вчора, 26 листопада, у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у справі, в рамках якої Чауса підозрюють в отриманні 150 тис. дол. хабаря. Колегія суддів відмовила адвокатам підозрюваного у зміні запобіжного заходу. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.

Зазначається, що Чаусу продовжили запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року. Справу почнуть розглядати по суті 30 листопада.

Як відомо, суддю Чауса викрили в хабарництві 9 серпня 2016 року — служитель Феміди отримав 150 тис. дол. хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус втік з України та був оголошений у розшук. У 2017 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

Виявили скандального суддю в Молдові, а вже 5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ цієї країни Павло Войку заявив про викрадення Чауса. Україна запевнила, що до викрадення екс-судді не причетна.

Вже 30 липня Чаус знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області. СБУ доправило колишнього служителя Феміди до Києва, а детективи НАБУ 3 серпня затримали Чауса у лікарні «Феофанія».

Нагадаємо, 26 листопада екс-суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус прийшов на засідання Антикорупційного суду в бронежилеті. Підозрюваний перебуває під посиленою охороною і цілодобовим захистом Служби безпеки України.