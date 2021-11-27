Штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через спалах коронавірусу. Фото: Mike Segar/Reuters

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Надзвичайний стан у штаті Нью-Йорк оголосили через спалах коронавірусу.

Таке рішення ухвалили через те, що ковід поширюється «зі швидкістю, небаченою в штаті з квітня 2020 року». Також зросла кількість COVID-госпіталізацій до 300 на день. Про це йдеться в офіційному указі, який опублікований на сайті губернатора.

Указ передбачає, що Департамент охорони здоров’я штату зможе обмежувати надання несерйозних і нетермінових процедур в лікарнях, щоб забезпечити достатню кількість місць напередодні можливого зростання випадків захворювання ковідом взимку.

Постанова почне діяти з п’ятниці, 3 грудня. Завдяки указу штат зможе швидше закуповувати будь-які критично важливі матеріали для боротьби з пандемією.

Раніше телекомпанія CNN з посиланням на дані Університету Джонса Хопкінса повідомила, що в цілому число випадків зараження COVID-19 в США за минулий тиждень зросло на 16% — приблизно до 92 тис. хворих на добу.

З початку пандемії ковіду в США виявили понад 48,1 млн випадків зараження, 776 тис. 349 людини померли. За обома показниками країна займає перше місце в світі.

Нагадаємо, 8 листопада США До країни можуть потрапити мандрівники з понад 30 країн, включаючи Велику Британію та держави ЄС. Заборона на в’їзд в країну була введена на початку 2020 року і тривала цілих 20 місяців. Іноземці повинні при вильоті в США пред’явити доказ про повну вакцинацію перед польотом.

Джерело: CNN