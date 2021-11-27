Нападение России на Украину – США подготовили два сценария действий. Фото: РИА

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Ракурс

Нападение России на Украину может произойти уже этой зимой. США рассматривают два сценария действий на случай вторжения РФ в Украину.

Они предполагают усиление оборонного потенциала Украины и прекращение оказания помощи. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

На следующей неделе в Риге пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Туда пригласили и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. Незадолго до этой встречи в администрации Байдена обсудили разные планы действий по реагированию на случай, если Россия приступит к военным действиям против Украины.

Штаты готовы усилить оборонную способность Украины и увеличить поставку военной помощи. В этот же план входит и создание более жестких санкций против России.

Второй вариант — США пойдет по пути «снижения риска конфронтации с Москвой», в том числе посредством ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе.

Такие учения провоцируют критику со стороны России. США при этом также приостановят программу военной помощи Украине.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на заявление президента Украины о перевороте в Украине. Американский лидер выразил волнение по поводу слов Зеленского.

Источник:The Wall Street Journal