Можливість нападу Росії на Україну в Кремлі назвали «істерикою». Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n163693-mojlyvist-napadu-rosiyi-na-ukrayinu-v-kremli-nazvaly-isterykou.html

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Напад Росії на Україну може статися вже цієї зими. Тим часом Кремль продовжує заперечувати можливість нової агресії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяви про це «істерикою, яку нагнітають англосаксонські та українські ЗМІ, а також сам президент України Володимир Зеленський». Він додав, що така позиція української влади є «абсолютно неприйнятною».

Самі твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні, — заявив Пєсков, коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін має привселюдно сказати про відсутність планів нападу на Україну.

Представник Кремля вважає, що звинувачення в агресії «можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі». Також він відмовився коментувати, чи отримала Росія списки про обмін полоненими.

Росія — абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена ​​у добрих стосунках зі своїми сусідами, — запевнив речник Путіна.



Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він зазначив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом спробує сконтактувати з російською владою.

Також президент додав, що українська армія повністю контролює кордони нашої країни та готова до будь-якої ескалації.