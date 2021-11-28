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29 листопада свято. Фото: istock
29 листопада — яке свято відзначають і чого не можна робитиhttps://racurs.ua/ua/n163692-29-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.htmlРакурс
Свято завтра — 29 листопада — Кіберпонеділок. Цей розпродаж завжди з’являється після розпродажу на Чорну п’ятницю. У цей день шалені знижки можна знайти лише в інтернет-магазинах.
Кіберпонеділок був заснований у 2005 році за ініціативи продавців. Вони помітили, що саме після Чорної п’ятниці, коли працівники вертаються до роботи в офіси, продовжують купувати товари зі знижками через різноманітні гаджети.
29 листопада за релігійним календарем — день пам’яті святого апостола і євангеліста Матвія. Матвій був одним із найближчих учнів Ісуса Христа, входить у список дванадцяти апостолів. Саме він вважається автором першого канонічного Євангелія.
Іменини святкують:
- Матвій;
- Семен;
- Віктор;
- Василь;
- Федір;
- Іван;
- Михайло;
- Сергій.
Що не можна робити в цей день:
- не можна свистіти в будинку, бо заведуться таргани, від яких буде важко позбутися;
- не дозволяється сидіти на столі, тому що може трапитися біда;
- не варто розмовляти з гостем через поріг, бо скоро будете сваритися.
Народні прикмети:
- якщо йде сніг — чекали на сильні хуртовини;
- стоїть вітряна погода — на сніжну та холодну зиму;
- за вікном мороз — зима буде дуже сувора;
- на небі пливуть низькі хмари — скоро наступить холоднеча;
- якщо 29 листопада випав сніг, то він може пролежати до весни.
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