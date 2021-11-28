29 листопада свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163692-29-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 29 листопада — Кіберпонеділок. Цей розпродаж завжди з’являється після розпродажу на Чорну п’ятницю. У цей день шалені знижки можна знайти лише в інтернет-магазинах.

Кіберпонеділок був заснований у 2005 році за ініціативи продавців. Вони помітили, що саме після Чорної п’ятниці, коли працівники вертаються до роботи в офіси, продовжують купувати товари зі знижками через різноманітні гаджети.

29 листопада за релігійним календарем — день пам’яті святого апостола і євангеліста Матвія. Матвій був одним із найближчих учнів Ісуса Христа, входить у список дванадцяти апостолів. Саме він вважається автором першого канонічного Євангелія.

Іменини святкують:

Матвій;

Семен;

Віктор;

Василь;

Федір;

Іван;

Михайло;

Сергій.

Що не можна робити в цей день:

не можна свистіти в будинку, бо заведуться таргани, від яких буде важко позбутися;

не дозволяється сидіти на столі, тому що може трапитися біда;

не варто розмовляти з гостем через поріг, бо скоро будете сваритися.

Народні прикмети: