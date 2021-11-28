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Ракурс
29 листопада свято. Фото: istock

29 листопада — яке свято відзначають і чого не можна робити

28 лис 2021, 22:09
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Свято завтра — 29 листопада — Кіберпонеділок. Цей розпродаж завжди з’являється після розпродажу на Чорну п’ятницю. У цей день шалені знижки можна знайти лише в інтернет-магазинах.

Кіберпонеділок був заснований у 2005 році за ініціативи продавців. Вони помітили, що саме після Чорної п’ятниці, коли працівники вертаються до роботи в офіси, продовжують купувати товари зі знижками через різноманітні гаджети.


29 листопада за релігійним календарем — день пам’яті святого апостола і євангеліста Матвія. Матвій був одним із найближчих учнів Ісуса Христа, входить у список дванадцяти апостолів. Саме він вважається автором першого канонічного Євангелія.

Іменини святкують:

  • Матвій;
  • Семен;
  • Віктор;
  • Василь;
  • Федір;
  • Іван;
  • Михайло;
  • Сергій.

Що не можна робити в цей день:

  • не можна свистіти в будинку, бо заведуться таргани, від яких буде важко позбутися;
  • не дозволяється сидіти на столі, тому що може трапитися біда;
  • не варто розмовляти з гостем через поріг, бо скоро будете сваритися.

Народні прикмети:

  • якщо йде сніг — чекали на сильні хуртовини;
  • стоїть вітряна погода — на сніжну та холодну зиму;
  • за вікном мороз — зима буде дуже сувора;
  • на небі пливуть низькі хмари — скоро наступить холоднеча;
  • якщо 29 листопада випав сніг, то він може пролежати до весни.

Джерело: Ракурс


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