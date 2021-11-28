Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс

Ефективність вакцин проти нового штаму коронавірусу оцінили у ВООЗ

28 лис 2021, 21:40
999

«Омікрон», новий штам коронавірусу, може бути небезпечним навіть для щеплених. Всесвітня організація охорони здоров’я оцінила ефективність вакцин проти цього штаму коронавірусу.

Згідно з заявою міжнародної організації, наявні препарати діють і проти нової мутації. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.


Водночас поки що недостатньо інформації для заяв про те, що «Омікрон» небезпечніший за штам «Дельта». Зазначається, що досі незрозуміло, чи є даний штам більш трансмісивним, чи призводить він до важчого перебігу хвороби й чи відрізняються його симптоми від інших відомих варіантів захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може виявитися дуже небезпечним. У зв’язку з цим компанія Pfizer може адаптувати свою вакцину до нового варіанту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів