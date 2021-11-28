Північний потік. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163690-putin-peremig-nimechchyna-prosyt-ne-vvodyty-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2.html

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«Північний потік-2», російський газогін в обхід України, може стати причиною розколу в Європі.

Німеччина закликала США не вводити санкції проти російського газогону. Про це повідомляє Axios.

Берлін запевняє, що намагатиметься обмежувати агресивну політику Москви іншими шляхами. Там заявили, що досі прагнуть дотримуватися положень липневої німецько-американської угоди щодо «Північного потоку-2».

Німеччина заявляє, що виступатиме з рішучими заявами, які засуджують поведінку Росії, оцінюватимуть розгін протестів, а також розглядатимуть можливі обмеження щодо майбутніх російських проектів щодо викопного палива.

Також там запевнили, що «беруть активну участь у процесі визначення варіантів додаткових обмежувальних заходів» на рівні ЄС. Яких саме — не уточнили.

Берлін стверджує, що «Північний потік-2» не загрожує Україні доти, доки забезпечується розумний транзит газу. Натомість санкції щодо трубопроводу в документі називають «перемогою Путіна», оскільки це нібито розділить західних союзників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що газогін «Північний потік-2», покликаний через Балтійське море напряму з'єднати Росію та Німеччину несе пряму загрозу безпеці постачання газу в Україні.

Джерело: Axios