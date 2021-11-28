Северный поток. Фото: istock

https://racurs.ua/n163690-putin-pobedil-germaniya-prosit-ne-vvodit-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html

Ракурс

«Северный поток-2», российский газопровод в обход Украины, может стать причиной раскола в Европе.

Германия призвала США не вводить санкции против российского газопровода. Об этом сообщает Axios.

Берлин уверяет, что будет пытаться ограничивать агрессивную политику Москвы другими путями. Там заявили, что до сих пор стремятся придерживаться положений июльского немецко-американского соглашения по «Северному потоку-2».

Германия настаивает, что будет выступать с решительными заявлениями, осуждающими поведение России, будет оценивать разгон протестов, а также будет рассматривать возможные ограничения в отношении будущих российских проектов по ископаемому топливу.

Также там заверили, что «принимают активное участие в процессе определения вариантов дополнительных ограничений» на уровне ЕС. Каких именно — не уточнили.

Берлин считает, что «Северный поток-2» не угрожает Украине до тех пор, пока обеспечивается разумный транзит газа. В то же время санкции в отношении трубопровода в документе называют «победой Путина», поскольку это якобы разделит западных союзников.

Напомним, ранее мы сообщали, что газопровод «Северный поток-2», призванный через Балтийское море напрямую соединить Россию и Германию, несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украину.

Источник: Axios