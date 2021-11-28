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Ракурс

Без холодных маршруток — в Киеве транспорту запретили ездить без отопления

28 ноя 2021, 20:43
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В Киеве транспорт не будет выходить на маршруты без отопления. Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мероприятиях в Киеве на ближайший эпидемический сезон.

Теперь запрещена работа общественного транспорта без отопления. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.


Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

  • недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
  • организацию влажной уборки пассажирского транспорта по окончании рабочей смены.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на проезд в общественном транспорте Киева не будут расти до конца отопительного сезона.

Источник: Ракурс


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