https://racurs.ua/n163689-bez-holodnyh-marshrutok-v-kieve-transportu-zapretili-ezdit-bez-otopleniya.html

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В Киеве транспорт не будет выходить на маршруты без отопления. Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мероприятиях в Киеве на ближайший эпидемический сезон.

Теперь запрещена работа общественного транспорта без отопления. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;

организацию влажной уборки пассажирского транспорта по окончании рабочей смены.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на проезд в общественном транспорте Киева не будут расти до конца отопительного сезона.