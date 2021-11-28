Ракурсhttps://racurs.ua/
Без холодных маршруток — в Киеве транспорту запретили ездить без отопленияhttps://racurs.ua/n163689-bez-holodnyh-marshrutok-v-kieve-transportu-zapretili-ezdit-bez-otopleniya.htmlРакурс
В Киеве транспорт не будет выходить на маршруты без отопления. Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мероприятиях в Киеве на ближайший эпидемический сезон.
Теперь запрещена работа общественного транспорта без отопления. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:
- недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
- организацию влажной уборки пассажирского транспорта по окончании рабочей смены.
Напомним, ранее мы сообщали, что цены на проезд в общественном транспорте Киева не будут расти до конца отопительного сезона.
.