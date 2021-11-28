https://racurs.ua/ua/n163689-bez-holodnyh-marshrutok-u-kyievi-transportu-zaboronyly-yizdyty-bez-opalennya.html

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У Києві транспорт не виходитиме на маршрути без опалення. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи в Києві на найближчий епідемічний сезон.

Відтепер заборонено роботу громадського транспорту без опалення. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов’язаний забезпечити:

недопущення виходу громадського транспорту на маршрути з несправною опалювальною системою;

організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на проїзд у громадському транспорті Києва не зростатимуть до кінця опалювального сезону.