Штам коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163682-novyy-shtam-koronavirusu-hto-chastishe-hvoriie-i-yaki-symptomy.html

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Новий штам коронавірусу знайшли в Південно-Африканській Республіці (ПАР). Медики стурбовані швидким поширенням омікрон-штаму коронавірусу SARS-CoV—2 серед молоді.

Також у нового варіанту спостерігаються нетипові симптоми. Про це пише Times of Israel.

Повідомляється, що в лікарні надходить заражена новим штамом COVID-19 молодь у віці 20−30 років — серед них 65% нещеплені.

Керівник відділення інтенсивної терапії лікарні поселення Соуето на південно-західній околиці Йоганнесбурга Рудо Матіва заявила, що якщо захворюваність продовжить зростати, то лікарні перевоняться. Вона нагадала про випадок із дельта-штамом коронавірусу, через який це вже відбувалося раніше.

Медики з ПАР також назвали нетипові симптоми нового омікрон-штаму коронавірусу. Вони зазначають, що у випадку зараження новим варіантом COVID-19 не втрачаються нюх і смак, а фіксується лише підвищення температури та слабкість. Зокрема, у більшості пацієнтів також зафіксовано прискорений пульс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове дослідження вчених із Монреальського університету (Канада) показує, що один показник — кількість у крові генетичного матеріалу SARS-CoV—2 (вірусної РНК) — є надійним індикатором для визначення того, які пацієнти можуть померти від хвороби.

Джерело: Times of Israel