Штамм коронавируса. Фото: istock

https://racurs.ua/n163682-novyy-shtamm-koronavirusa-kto-chasche-boleet-i-kakie-simptomy.html

Ракурс

Новый штамм коронавируса нашли в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Медики обеспокоены быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 cреди молодых людей.

Также у нового варианта наблюдаются нетипичные симптомы. Об этом пишет Times of Israel.

Сообщается, что в больницы поступает зараженная новым штаммом COVID-19 молодежь в возрасте 20−30 лет — среди них 65% непривитые.

Руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива заявила, что если заболеваемость продолжит расти, могут оказаться перегружены медицинские учреждения. Она напомнила про случай с дельта-штаммом коронавируса, из-за которого это уже происходило ранее.

Медики из ЮАР также назвали нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. Они отмечают, что при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащенный пульс.

Напомним, ранее мы сообщали, что новое исследование ученых из Монреальского университета (Канада) показывает, что один показатель — количество в крови генетического материала SARS-CoV-2 (вирусной РНК) — является надежным индикатором для определения того, какие пациенты могут умереть от болезни.

Источник: Times of Israel