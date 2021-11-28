Какие пациенты с COVID-19 больше рискуют умереть, установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n163672-kakie-pacienty-s-covid-19-bolshe-riskuut-umeret-ustanovili-uchenye.html

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Несмотря на успехи в борьбе с COVID-19, врачам трудно определить пациентов, наиболее рискующих умереть от этой болезни, поэтому ученые ищут пути решения этой проблемы. Ранее уже были обнаружены несколько биомаркеров, которые могут на это указать. Но использование большого количества параметров невозможно в клинических условиях и мешает врачам принимать быстрые медицинские решения.

Новое исследование ученых из Монреальского университета (Канада) показывает, что один показатель — количество в крови генетического материала SARS-CoV-2 (вирусной РНК) — является надежным индикатором для определения того, какие пациенты могут умереть от болезни, сообщает издание EurekAlert.

В нашем исследовании мы смогли определить, какие биомаркеры являются предикторами смертности в течение 60 дней после появления симптомов, — отмечают исследователи.

В своем исследовании ученые использовали образцы крови, собранные у 279 пациентов во время их госпитализации с COVID-19, со степенью тяжести от среднего до критического. Ученые измерили следующие маркеры:

количество воспалительных белков;

уровень антител, направленных на вирус;

количество вирусной РНК.

Образцы отбирали спустя 11 дней после появления симптомов и наблюдали за пациентами в течение не менее 60 дней после этого.

Среди всех биомаркеров, которые мы оценили, мы показали, что количество вирусной РНК в крови было напрямую связано со смертностью и обеспечило наилучший прогностический ответ, когда наша модель была откорректирована на возраст и пол пациента, — отмечают исследователи.

Мы даже обнаружили, что включение дополнительных биомаркеров не улучшает качество прогнозирования, — добавляют ученые.

Свою модель ученые проверили на двух независимых группах инфицированных пациентов, отобранных из двух медучреждений во время трех волн пандемии.

Не было никакой разницы, в какой больнице пациенты лечились или в какой период пандемии они попали: во всех случаях сработала прогнозная модель, — подчеркивается в статье.



Теперь учёные планируют применить свое открытие на практике.

Источник: EurekAlert