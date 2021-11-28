Попытки суицида среди десятилетних детей фиксируют в «Охмадете»

В Украине попытки суицида фиксируют уже у десятилетних детей, фото: K-News

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Ракурс

В Украине возраст детей, предпринимавших попытку суицида, снижается до 10−12 лет.

Об этом сообщает издание «Вечерний Киев».

Отмечается, что врачи Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» все чаще фиксируют печальную статистику относительно детей. Так, за девять месяцев 2021 года в больницу поступили 177 детей с отравлением психоактивными веществами и алкоголем, при чем 40% из них таким образом пытались покончить с собой.

По информации медиков, 15% детей пробовали алкоголь и наркотические вещества в возрасте 9−10 лет.

Поэтому на базе «Охмадита» создадут Медико-экспертный кризисный центр, в котором будут сотрудничать медики и правоохранители. Этот центр должен заработать в начале 2022 года. Целью его деятельности будет помощь в предотвращении распространения среди детей разных зависимостей, насилия и суицидальных попыток.

В Национальную больницу пациенты попадают уже после кризисной ситуации. Но мы хотим предотвращать такие случаи, — подчеркнула заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи «Охматдета» Елена Аноприенко.



Уже 20 больниц из разных регионов Украины поддержали инициативу «Охматдета» и объединились в Ассоциацию детских больниц. Благодаря такому сотрудничеству планируют развивать медицинские практики, осуществлять сбор статистических данных и проводить обучение и научные исследования. В общей сложности в Ассоциацию планируют привлечь более 100 детских лечебных учреждений.

Источник: «Вечерний Киев»