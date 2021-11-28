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В мире распространяется новый штамм коронавируса, фото: Jernej Furman

Израиль закрывает границы из-за нового штамма коронавируса

28 ноя 2021, 09:34
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Правительство Израиля приняло решение временно закрыть границы для большинства иностранных граждан и ввести ряд дополнительных ограничений, чтобы предотвратить распространение в стране нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Ботсване и ЮАР, получившего название «омикрон».

Соответствующие ограничительные меры вступят в силу сегодня. 28 ноября, вечером сообщает Deutsche Welle.

Согласно новым правилам:

  • все прибывающие в Израиль, в том числе и привитые против COVID-19 граждане страны, будут обязаны соблюдать трехдневный карантин;
  • лицам, у которых сделанный на третий день после въезда в Израиль ПЦР-тест окажется отрицательным, разрешат прервать изоляцию. Срок пребывания на карантине для непривитых граждан Израиля составит семь дней;
  • пассажиров, прибывающих в страну, будут тестировать уже в аэропорту;
  • иностранцев, имеющих право въезда в страну, для прохождения карантина будут размещать в специальной «коронавирусной» гостинице.

Израильское правительство ранее уже ввело ограничения на сообщение с африканским регионом, где получил широкое распространение «омикрон». В «красный список» попали ряд африканских стран, прежде всего расположенные на юге континента.


В настоящее время в Израиле официально подтвержден один случай заражения «омикроном», еще семеро пациентов, в отношении которых подозревают инфицирование этим вариантом коронавируса, ожидают результаты анализа их тестов.

Источник: Deutsche Welle


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