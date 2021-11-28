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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

400 украинцев умерли от осложнений COVID-19 за сутки (ИНФОГРАФИКА)

28 ноя 2021, 08:56
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В Украине за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксировали еще 7 тыс. 483 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Среди них 774 ребенка и 105 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

От осложнений COVID-19 в Украине за сутки умерли 400 человек. Госпитализировали 27 ноября 3 тыс. 456 человек, выздоровели 10 тыс. 270 больных.

За сутки проведены 54 тыс. 224 тестирования на коронавирус.

В течение 27 ноября в Украине 139 тыс. 476 человек получили прививку от COVID-19. Из них:


  • первую дозу вакцины получили 43 тыс. 353 человека;
  • две дозы (полностью иммунизированы) — 96 тыс. 123 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 3 млн 422 тыс. 23 человека;
  • выздоровели 2 млн 910 тыс. 237 больных;
  • умерли 85 тыс. 117 человек;
  • привиты 13 млн 289 тыс. 463 человека (из них первую дозу получили 13 млн 289 тыс. 461 человек, две дозы — 10 млн 904 тыс. 799 человек).

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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