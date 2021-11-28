В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

https://racurs.ua/n163669-400-ukraincev-umerli-ot-oslojneniy-covid-19-za-sutki-infografika.html

Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксировали еще 7 тыс. 483 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Среди них 774 ребенка и 105 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

От осложнений COVID-19 в Украине за сутки умерли 400 человек. Госпитализировали 27 ноября 3 тыс. 456 человек, выздоровели 10 тыс. 270 больных.

За сутки проведены 54 тыс. 224 тестирования на коронавирус.

В течение 27 ноября в Украине 139 тыс. 476 человек получили прививку от COVID-19. Из них:

первую дозу вакцины получили 43 тыс. 353 человека;

две дозы (полностью иммунизированы) — 96 тыс. 123 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: