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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав
400 украинцев умерли от осложнений COVID-19 за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n163669-400-ukraincev-umerli-ot-oslojneniy-covid-19-za-sutki-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксировали еще 7 тыс. 483 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Среди них 774 ребенка и 105 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
От осложнений COVID-19 в Украине за сутки умерли 400 человек. Госпитализировали 27 ноября 3 тыс. 456 человек, выздоровели 10 тыс. 270 больных.
За сутки проведены 54 тыс. 224 тестирования на коронавирус.
В течение 27 ноября в Украине 139 тыс. 476 человек получили прививку от COVID-19. Из них:
- первую дозу вакцины получили 43 тыс. 353 человека;
- две дозы (полностью иммунизированы) — 96 тыс. 123 человека.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 3 млн 422 тыс. 23 человека;
- выздоровели 2 млн 910 тыс. 237 больных;
- умерли 85 тыс. 117 человек;
- привиты 13 млн 289 тыс. 463 человека (из них первую дозу получили 13 млн 289 тыс. 461 человек, две дозы — 10 млн 904 тыс. 799 человек).
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