Богдан обвинил Зеленского во лжи во время пресс-марафона

Андрей Богдан и Владимир Зеленский, фото: «Корупція.Інфо»

https://racurs.ua/n163668-bogdan-obvinil-zelenskogo-vo-lji-vo-vremya-press-marafona.html

Ракурс

Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента, обвинил Владимира Зеленского в ряде ложных заявлений, сделанных во время президентского пресс-марафона 26 ноября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 ноября на странице Богдана в социальной сети Фейсбук.

Меня вчера вспомнил в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что именно Он Верховный Главнокомандующий и Президент Украины! — подчеркнул Богдан. — Однако такое высокое звание не позволяет Вам, достопочтенный Владимир Александрович, врать.

Богдан утверждает, что Зеленский ввел в заблуждение общество такими своими заявлениями:

утверждением, что экс-генпрокурор Руслан Рябошапка был адвокатом Игоря Коломойского. По словам Богдана, в этом случае адвокатом был именно он, а Рябошапка вообще никогда не был адвокатом;

утверждением, что именно Богдан после президентских выборов приводил к Зеленскому журналиста Юрия Бутусова. По словам Богдана, Бутусова к Зеленскому на самом деле привел покойный Сергей Нижний (юрист, консультант команды Зеленского во время выборов);

утверждением, что экс-глава ГУР Василий Бурба руководил блокировкой транспорта на Майдане во время событий Революции достоинства. По словам Богдана, он проверил эти данные и установил, что Бурба «не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана».

Кроме этого Вы соврали еще 100500 раз, — резюмировал Богдан.

Напомним, Бурба уже заявил, что планирует судиться с Зеленским.