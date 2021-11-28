Богдан звинуватив Зеленського у брехні під час прес-марафону

Андрій Богдан та Володимир Зеленський, фото: «Корупція.Інфо»

https://racurs.ua/ua/n163668-bogdan-zvynuvatyv-zelenskogo-u-brehni-pid-chas-pres-marafonu.html

Ракурс

Андрій Богдан, колишній глава Офісу президента, звинуватив Володимира Зеленського у низці неправдивих заяв, зроблених під час президентського прес-марафону 26 листопада.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 27 листопада на сторінці Богдана в соціальній мережі Фейсбук.

Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтерв’ю 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України! — наголосив Богдан. — Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати.

Богдан стверджує, Зеленський ввів в оману суспільство такими своїми заявами:

твердженням, що екс-генпрокурор Руслан Рябошапка був адвокатом Ігоря Коломойського. За словами Богдана, в цьому випадку адвокатом був саме він, а Рябошапка взагалі ніколи не був адвокатом;

твердженням, що саме Богдан після президентських виборів приводив до Зеленського журналіста Юрія Бутусова. За словами Богдана, Бутусова до Зеленського насправді привів покійний Сергій Нижній (юрист, консультант команди Зеленського під час виборів);

твердженням, що екс-очільник ГУР Василь Бурба керував блокуванням транспорту на Майдані під час подій Революції гідності. За словами Богдана, він перевірив ці дані і встановив, що Бурба «не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану».

Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів, — резюмував Богдан.



Нагадаємо, Бурба вже заявив, що планує судитися із Зеленським.