28 листопада – яке свято відзначають у цей день. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n163667-28-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-u-cey-den.html

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Свято 28 листопада за церковним календарем — вшанування пам’яті мучеників Гурія, Самона та Авіва, які постраждали за свою віру. За відмову вклонитися язичницьким ідолам сповідники зазнали жорстоких тортур, а потім були обезголовлені.

Також у православних християн починається Різдвяний або Пилипівський піст, встановлений на честь Різдва Христового.

Протягом 40 днів посту до вживання суворо забороняються продукти тваринного походження: молоко, м’ясо, яйця, вершкове масло, сир та страви з них.

28 листопада іменини святкують Дмитро, Микита, Петро і Микола. В Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу. Мета свята — показати внесок працівників цієї сфери в утвердження статусу нашої країни як надійного партнера на міжнародній арені.

В останню неділю листопада щороку святкують Міжнародний день Біблії. В 2021 році свято припадає на 28 листопада. А далі слідує ще й Міжнародний тиждень Біблії, на якому проводяться читання святого письма. Саме Біблія вважається лідером за кількістю видань у всьому світі.

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