28 листопада — яке свято відзначають у цей деньhttps://racurs.ua/ua/n163667-28-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-u-cey-den.htmlРакурс
Свято 28 листопада за церковним календарем — вшанування пам’яті мучеників Гурія, Самона та Авіва, які постраждали за свою віру. За відмову вклонитися язичницьким ідолам сповідники зазнали жорстоких тортур, а потім були обезголовлені.
Також у православних християн починається Різдвяний або Пилипівський піст, встановлений на честь Різдва Христового.
Протягом 40 днів посту до вживання суворо забороняються продукти тваринного походження: молоко, м’ясо, яйця, вершкове масло, сир та страви з них.
28 листопада іменини святкують Дмитро, Микита, Петро і Микола. В Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу. Мета свята — показати внесок працівників цієї сфери в утвердження статусу нашої країни як надійного партнера на міжнародній арені.
В останню неділю листопада щороку святкують Міжнародний день Біблії. В 2021 році свято припадає на 28 листопада. А далі слідує ще й Міжнародний тиждень Біблії, на якому проводяться читання святого письма. Саме Біблія вважається лідером за кількістю видань у всьому світі.
День в історії:
- у 1520 році перший європеєць Фернан Магеллан проплив з Атлантичного океану в Тихий;
- у 1561 році було оголошено про саморозпуск Ливонського лицарського ордену. Його землі перейшли до Королівства Польського та Великого князівства Литовського;
- у 1654 році почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша від військ Речі Посполитої;
- у 1943 році розпочалася Тегеранська конференція глав трьох союзних держав: СРСР, США та Велика Британія. Вона була створена з метою розробити остаточну стратегію боротьби проти Німеччини та її союзників;
- у 1974 році відбувся останній виступ на сцені Джона Леннона на концерті Елтона Джона у «Медісон Сквер Гарден»;
- у 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.