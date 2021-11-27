Погода в Україні. Фото: istockphoto.com

https://racurs.ua/ua/n163656-magnitna-burya-ta-doschi-pogoda-v-nedilu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні в неділю, 28 листопада, буде хмарною та дощовою. У всіх регіонах країни очікуються опади.

Вітер південний, південно-східний, 2−5 м/с, пориви до 11 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі буде до 1° морозу, вдень — 6−7° вище нуля.

Погода у Львові буде з дощем протягом доби. Стовпчики термометрів уночі покажуть 0−2° тепла, а вдень піднімуться до 6° з позначкою плюс.

Погода в Харкові прогнозується похмура та з невеликим дощем. Вночі температура повітря складе 3−4° тепла, вдень буде 6−8° вище нуля.

Погода в Одесі також очікується з дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 5−7° з позначкою плюс, а вдень піднімуться до 12° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 листопада буде неспокійною, очікується магнітна буря. Сонячна активність не буде високою, але може нашкодити людям з метеозалежністю і хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, прогноз магнітних бур на грудень 2021 року оновили вчені. Згідно з прогнозом, геомагнітні коливання не дуже часто турбуватимуть українців. Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця.

Джерело: Gismeteo