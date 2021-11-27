Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163655-zelenskyy-vidpoviv-na-petyciu-pro-zaboronu-v-yizdu-gromadyanam-rf.html

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на петицію про обмеження громадянам Росії в’їжджати на українську територію.

Глава держави надіслав цю петицію прем'єр-міністру Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову. Про це 27 листопада повідомила прес-служба президента.

Зеленський наголосив, що потрібно ретельно вивчити запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією. Також треба проаналізувати усі можливі сценарії розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень.

Президент попросив проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Росії згідно з потребами забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів.

Нагадаємо, автором петиції про заборону росіянам в’їжджати та територію України є активіст Сергій Стерненко. Голосувати за заборону в’їзду громадянам країни-агресора розпочали 2 листопада. За дев’ять днів петиція набрала потрібну кількість голосів. Станом на 12 листопада її підписали понад 25 тис. осіб.