Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n163655-zelenskiy-otvetil-na-peticiu-o-zaprete-vezda-grajdanam-rf.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на петицию об ограничении гражданам России въезжать на украинскую территорию.

Глава государства направил эту петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что нужно тщательно изучить введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией. Также необходимо проанализировать все возможные сценарии развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений.

Президент попросил проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан России в соответствии с потребностями обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов.

Напомним, автором петиции о запрете россиянам въезжать и территорию Украины является активист Сергей Стерненко. Голосовать за запрет въезда гражданам страны-агрессора начали 2 ноября. За девять дней петиция набрала нужное количество голосов. По состоянию на 12 ноября ее подписали более 25 тыс. человек.