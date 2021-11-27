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Ракурс
Учения пограничников. Фото: ГПСУ

Пограничники отработали сценарий нашествия мигрантов из Беларуси (ФОТО)

27 ноя 2021, 14:14
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Масштабные учения пограничников состоялись вблизи украино-белорусской границы.

В Черниговской области бойцы ГПСУ с привлечением резервов провели совместную штабную тренировку. Во время учений отряды силовиков одновременно на четырех участках отрабатывали действия в случае нашествия мигрантов из Беларуси. Пограничники получили необходимые навыки по действиям в ходе реагирования на резкие изменения обстановки. Об этом 27 ноября сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ напомнили, что в Украине продолжается активная фаза специальной пограничной операции «Полесье», которая координируется Пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженными силами и другими задействованными резервами.

Учения пограничников. Фото: ГПСУ

Учения пограничников. Фото: ГПСУ

Учения пограничников. Фото: ГПСУ


Учения пограничников. Фото: ГПСУ

Напомним, с 24 ноября в Украине контроль за режимом государственной границы осуществляют усиленные пограничные наряды. В Министерстве внутренних дел готовы увеличить силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

Источник: Ракурс


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