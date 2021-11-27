Взрывы и пожар произошли на заводе боеприпасов. KP.ru

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Чрезвычайное происшествие произошло на заводе боеприпасов им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области в Российской Федерации.

Сначала на оборонном предприятии прогремели несколько взрывов, а затем вспыхнул пожар. Площадь возгорания распространилась на 900 кв. м. В результате взрывов пострадали по меньшей мере два человека. Об этом 27 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На месте происшествия работают десятки спасателей и единиц техники. Причины взрывов пока неизвестны. Администрация завода не исключает, что это произошло из-за нарушения производственного процесса в цехе по производству ацетона.

Как известно, взрывы и пожары на заводе в Дзержинске случаются не впервые. В 2018 году прогремел взрыв в здании утилизации мин, тогда погибли шесть человек. В 2020 году из-за разгерметизации емкости с ацетоном три человека были госпитализированы.

Завод им. Я. М. Свердлова — российское оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Также на предприятии производят химическую продукцию и промышленные взрывчатые вещества.

Напомним, 6 ноября в африканском государстве Сьерра-Леоне по меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва бензовоза в столице стране городе Фритауне. Еще 88 человек получили ранения и травмы.

Источник: «Интерфакс»