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Ракурс
Раскрыта тайна содержимого личного сейфа Елизаветы II. Фото: dni.ru

Тайну содержимого личного сейфа Елизаветы II раскрыл ее помощник

27 ноя 2021, 13:05
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Королева Великобритании Елизавета II имеет личный сейф, где хранятся важные документы.

Тайну содержимого сейфа монархини раскрыл официальный представитель королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю Макфарлейн. Сейф королевы тщательно охраняют, а доступ к нему имеет узкий круг членов королевской семьи. Об этом пишет издание People.

Макфарлейн рассказал, что в сейфе хранятся официально заверенные завещания — как королевы, так и ее родственников. В хранилище спрятаны более трех десятков документов в запечатанных конвертах. По его словам, после смерти любого из членов семьи Виндзоров его завещание станет достоянием общественности, конверт с ним перестанут хранить в сейфе.


Напомним, в ноябре 2021 года 95-летнюю королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем автомобиля. Монархиня 2 ноября выехала из Виндзорского замка за рулем зеленого «Ягуара». Королева села за руль в темных очках и косынке — она нередко так одевается, когда покидает дворец по своим делам.

Источник: People

Источник: Ракурс


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