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Заразность штамма коронавируса Omicron оценили специалисты. Фото: Twitter

Опасный, как Эбола — заразность штамма Omicron оценила Всемирная медассоциация

27 ноя 2021, 12:30
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Опасность нового варианта коронавируса «Омикрон» оценили эксперты.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола и заразным, как штамм «Дельта». Сейчас пока доподлинно не известно, насколько может быть опасен новый штамм. Об этом пишет издание Stimme.de.

Монтгомери подчеркнул, что изначально мир недооценил опасность коронавируса.

Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Потом мы решили, что сможем достичь коллективного иммунитета, но потом появилась «Дельта», крайне заразный штамм, — отметил специалист и не исключил необходимости ежегодно вакцинироваться от ковида.


Напомним, новый штамм коронавируса, который обнаружили в Ботсване и ЮАР, получил название Omicron (Омикрон). Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый вариант ковида B. 1.1.529 таким, который вызывает беспокойство. Предыдущие исследования показывают, что у «Омикрона» выше риск повторного заражения.

Источник: Stimme. de

Источник: Ракурс


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