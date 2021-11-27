Заразность штамма коронавируса Omicron оценили специалисты. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n163651-opasnyy-kak-ebola-zaraznost-shtamma-omicron-ocenila-vsemirnaya-medassociaciya.html

Ракурс

Опасность нового варианта коронавируса «Омикрон» оценили эксперты.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола и заразным, как штамм «Дельта». Сейчас пока доподлинно не известно, насколько может быть опасен новый штамм. Об этом пишет издание Stimme.de.

Монтгомери подчеркнул, что изначально мир недооценил опасность коронавируса.

Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Потом мы решили, что сможем достичь коллективного иммунитета, но потом появилась «Дельта», крайне заразный штамм, — отметил специалист и не исключил необходимости ежегодно вакцинироваться от ковида.



Напомним, новый штамм коронавируса, который обнаружили в Ботсване и ЮАР, получил название Omicron (Омикрон). Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый вариант ковида B. 1.1.529 таким, который вызывает беспокойство. Предыдущие исследования показывают, что у «Омикрона» выше риск повторного заражения.

Источник: Stimme. de