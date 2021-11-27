Заразність штаму коронавірусу Omicron оцінили фахівці. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n163651-nebezpechnyy-yak-ebola-zaraznist-shtamu-omicron-ocinyla-vsesvitnya-medasociaciya.html

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Небезпечність нового варіанту коронавірусу «Омікрон» оцінили експерти.

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола і заразним, як штам «Дельта». Зараз поки достеменно не відомо, наскільки може бути небезпечним новий штам. Про це пише видання Stimme.de.

Монтгомері наголосив, що спочатку світ недооцінив небезпечність коронавірусу.

Я теж тоді думав, що це різновид грипу. Потім ми вирішили, що зможемо досягти колективного імунітету, але потім з’явилася «Дельта», вкрай заразний штам, — зазначив фахівець і не виключив необхідності щорічно вакцинуватися від ковіду.



Нагадаємо, новий штам коронавірусу, який виявили в Ботсвані та ПАР, отримав назву Omicron (Омікрон). Всесвітня організація охорони здоров’я кваліфікувала новий варіант ковіду B. 1.1.529 таким, який викликає занепокоєння. Попередні дослідження показують, що в «Омікрона» вищий ризик повторного зараження.

Джерело: Stimme. de