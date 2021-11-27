Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Розкрито таємницю вмісту особистого сейфа Єлизавети II. Фото: dni.ru

Таємницю вмісту особистого сейфа Єлизавети II розкрив її помічник

27 лис 2021, 13:05
999

Королева Великої Британії Єлизавета II має особистий сейф, де зберігаються важливі документи.

Таємницю вмісту сейфа монархині розкрив офіційний представник королеви Великобританії Єлизавети II Ендрю Макфарлейн. Сейф королеви ретельно охороняють, а доступ до нього має вузьке коло членів королівської родини. Про це пише видання People.

Макфарлейн розповів, що в сейфі зберігаються офіційно завірені заповіти — як королеви, так і її родичів. У сховищі заховані понад три десятки документів у запечатаних конвертах. За його словами, після смерті будь-якого з членів сім’ї Віндзорів його заповіт стане надбанням громадськості, конверт з ним перестануть зберігати в сейфі.


Нагадаємо, у листопаді 2021 року 95-річну королеву Великої Британії Єлизавету II помітили за кермом автомобіля. Монархиня 2 листопада виїхала з Віндзорського замку за кермом зеленого «Ягуара». Королева сіла за кермо у темних окулярах та косинці — вона нерідко так одягається, коли залишає палац у своїх справах.

Джерело: People

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів