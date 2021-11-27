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Ракурс
Вибухи та пожежа сталися на заводі боєприпасів. KP.ru

Вибухи та пожежа сталися на заводі боєприпасів у Росії (ВІДЕО)

27 лис 2021, 13:40
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Надзвичайна подія сталася на заводі боєприпасів ім. Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області у Російській Федерації.

Спочатку на оборонному підприємстві прогриміли кілька вибухів, а потім спалахнула пожежа. Площа загоряння поширилася на 900 кв. м. Внаслідок вибухів постраждали щонайменше двоє осіб. Про це 27 листопада повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу МНС Росії.

На місці події працюють десятки рятувальників та одиниць техніки. Причини вибухів поки невідомі. Адміністрація заводу не виключає, що це сталося через порушення виробничого процесу у цеху з виробництва ацетону.

Як відомо, вибухи та пожежі на заводі в Дзержинську трапляються не вперше. У 2018 році прогримів вибух у будівлі утилізації мін, тоді загинули шестеро осіб. У 2020 році через розгерметизацію ємності з ацетоном троє осіб були госпіталізовані.

Завод ім. Я. М. Свердлова — російське оборонне підприємство, що спеціалізується на виготовленні боєприпасів. Також на підприємстві виробляють хімічну продукцію та промислові вибухові речовини.


Нагадаємо, 6 листопада в африканській державі Сьєрра-Леоне щонайменше 92 людини загинули внаслідок вибуху бензовоза в столиці країні місті Фрітауні. Ще 88 людей дістали поранення та травми.

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


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