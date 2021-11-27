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Ракурс
Навчання прикордонників. Фото: ДПСУ

Прикордонники відпрацювали сценарій навали мігрантів з Білорусі (ФОТО)

27 лис 2021, 14:14
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Масштабні навчання прикордонників відбулися поблизу україно-білоруського кордону.

У Чернігівській області бійці ДПСУ із залученням резервів провели спільне штабне тренування. Під час навчань загони силовиків одночасно на чотирьох ділянках відпрацьовували дії у разі навали мігрантів з Білорусі. Прикордонники отримали необхідні навички щодо дій в ході реагування на різкі зміни обстановки. Про це 27 листопада повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ нагадали, що в Україні триває активна фаза спеціальної прикордонної операції «Полісся», яка координується Прикордонною службою та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, Збройними силами та іншими задіяними резервами.

Навчання прикордонників. Фото: ДПСУ

Навчання прикордонників. Фото: ДПСУ

Навчання прикордонників. Фото: ДПСУ


Навчання прикордонників. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, з 24 листопада в Україні контроль за режимом державного кордону здійснюють посилені прикордонні наряди. У Міністерстві внутрішніх справ готові збільшити сили та засоби на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

Джерело: Ракурс


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