Погода в Украине. Фото: istockphoto.com

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Ракурс

Погода в Украине воскресенье, 28 ноября, будет облачной и дождливой. Во всех регионах страны ожидаются осадки.

Ветер южный, юго-восточный 2−5 м/с, порывы до 11 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет до 1° мороза, днем ​​— 6−7° выше нуля.

Погода во Львове будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, а днем ​​поднимутся до 6° с отметкой плюс.

Погода в Харькове прогнозируется пасмурная и с небольшим дождем. Ночью температура воздуха составит 3−4° тепла, днем ​​будет 6−8° выше нуля.

Погода в Одессе также ожидается с дождем. Столбики термометров ночью покажут 5−7° с отметкой плюс, а днем ​​поднимутся до 12° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 ноября будет неспокойной, ожидается магнитная буря. Солнечная активность не будет высокой, но может навредить людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями.

Напомним, прогноз магнитных бурь на декабрь 2021 года обновили ученые. Согласно прогнозу, геомагнитные колебания не очень часто будут беспокоить украинцев. Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца.

Источник: Gismeteo