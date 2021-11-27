Українські полярники варитимуть пиво в Антарктиді. Фото: vinnitsaok

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Ракурс

Станція «Академік Вернадський» продовжує досліджувати Антарктиду. Українські полярники зможуть самостійно варити смачне пиво.

Один з українських супермаркетів подарував експедиції пивоварне обладнання та всі необхідні інгредієнти для виготовлення напою. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Незабаром подарунок відвантажать для відправки в Антарктику. Майбутні учасники 27-ї антарктичної експедиції на майстер-класі вчилися, як готувати крафтове пиво.

Зазначається, що пиво в Антарктиді — абсолютний дефіцит. Раз у сезон на станцію завозять розфасований напій у банках.

Тож життя на «Вернадському» завдяки ініціативі «стане ще комфортнішим та душевнішим».

Полярники зможуть варити два сорти пива — світле та темне. З такої нагоди українські полярники запропонували конкурс на найкращі назви для цих двох сортів.

Автори найкращих назв отримають пляшку антарктичного пива. Конкурс триватиме до 5 грудня включно.