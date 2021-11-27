Вернадське світле — українські полярники варитимуть пиво в Антарктиді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163666-vernadske-svitle-ukrayinski-polyarnyky-varytymut-pyvo-v-antarktydi-foto.htmlРакурс
Станція «Академік Вернадський» продовжує досліджувати Антарктиду. Українські полярники зможуть самостійно варити смачне пиво.
Один з українських супермаркетів подарував експедиції пивоварне обладнання та всі необхідні інгредієнти для виготовлення напою. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Незабаром подарунок відвантажать для відправки в Антарктику. Майбутні учасники 27-ї антарктичної експедиції на майстер-класі вчилися, як готувати крафтове пиво.
Зазначається, що пиво в Антарктиді — абсолютний дефіцит. Раз у сезон на станцію завозять розфасований напій у банках.
Тож життя на «Вернадському» завдяки ініціативі «стане ще комфортнішим та душевнішим».
Полярники зможуть варити два сорти пива — світле та темне. З такої нагоди українські полярники запропонували конкурс на найкращі назви для цих двох сортів.
Автори найкращих назв отримають пляшку антарктичного пива. Конкурс триватиме до 5 грудня включно.