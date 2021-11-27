Тарифи на доставку газу змінюються з 1 грудня – деталі

https://racurs.ua/ua/n163665-taryfy-na-dostavku-gazu-zminuutsya-z-1-grudnya-detali.html

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Тарифи на доставку газу в Україні зростуть з 1 грудня. Однак деякі споживачі зможуть платити за доставку менше, ніж платили раніше.

Відповідний перегляд тарифів Нацкомісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виконає у грудні.

Облгази вже подали до НКРЕКП свої пропозиції щодо нових тарифів на доставку газу. Вони переконані, що ці тарифи мають суттєво зрости: для деяких компаній не на відсотки, а в рази.

Однак із такою ідеєю, ймовірно, не погодяться у комісії. Варто розуміти, що платіжка за доставку газу залежить не лише від тарифу облгазу.

Обсяг газу, який витратили з жовтня 2020 року по жовтень 2021 рік, ділять на 12 і множать на тариф. Отримана цифра — платіж за доставку блакитного палива.

Для українців, які з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року витрачали більше газу, ніж за аналогічний період наступного року, суми в платіжках можуть зменшитися.

Це буде можливо лише за умови, якщо облгаз не суттєво підвищуватиме тариф (або ж НКРЕКУ таке рішення не погодить).

В Україні в рамках запуску «Ринку газу» ухвалили рішення розділити компанії, які доставляють та продають блакитне паливо. Це загальна вимога у всіх країнах ЄС.

Тепер постачати газ може будь-яке підприємство, яке має відповідну ліцензію. З абонплатою більше доводиться платити тим, хто взимку витрачає багато енергоресурсів (опалює нерухомість газовим казаном).

Нагадаємо, 1 травня 2022 року в Україні платіжки за газ переведуть з кубометрів на кіловат-години. Лічильники залишаться старими, а показання потрібно буде передавати в кубічних метрах. Оператор буде сам переводити спожитий обсяг газу в обсяг спожитої енергії. У квитанції буде зазначена ціна не за куби, а за енергоодиниці.